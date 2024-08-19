Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Омской области, потерявшийся 3 августа, найден погибшим

Его обнаружили при возобновлённых поисках.

Источник: Reuters

Житель Омской области, потерявшийся 3 августа, найден погибшим.

Волонтеры ПСО «ДоброСпас — Омск» сообщили о том, что нашли объявленного в розыск 3 августа мужчину Штибен Виктора Александровича 1963 г.р.

Накануне поисковики и сотрудники уголовного розыска по Большереченскому району, а также кинологи и родственники пропавшего, провели повторные поиски.

Напомним, мужчина пропал 3 августа в селе Красный Яр Большереченского района Омской области.

Ранее мы сообщали, что 15-летнюю девочку из Омской области, которая пропала, нашли живой.

несчастный случай