Житель Омской области, потерявшийся 3 августа, найден погибшим.
Волонтеры ПСО «ДоброСпас — Омск» сообщили о том, что нашли объявленного в розыск 3 августа мужчину Штибен Виктора Александровича 1963 г.р.
Накануне поисковики и сотрудники уголовного розыска по Большереченскому району, а также кинологи и родственники пропавшего, провели повторные поиски.
Напомним, мужчина пропал 3 августа в селе Красный Яр Большереченского района Омской области.
Ранее мы сообщали, что 15-летнюю девочку из Омской области, которая пропала, нашли живой.