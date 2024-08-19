Информацию о митингах водителей большегрузов на М-4 «Дон» опровергли

Госавтоинспекция Ростовской области опровергла информацию о митингах на трассе М-4 «Дон». В воскресенье, 18 августа, в сети распространили сообщение о том, что на трассе М-4 «Дон» водители большегрузных автомобилей устроили митинг и перекрыли дорогу в районе монумента «Журавли». Якобы из-за этого образовалась многокилометровая пробка — около 12 километров.