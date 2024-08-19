В Воронежской области на протяжении ночи действовала опасность атаки БПЛА

За этот период о ЧП на территории региона не сообщалось.
Напомним, в случае опасности атаки дронов граждан просят сохранять спокойствие, но быть готовыми к тому, что потребуется укрыться. В зданиях наиболее безопасными считаются помещения без окон — коридоры, ванные комнаты, кладовые. При нахождении на улице рекомендуют уходить в близлежащие дома (подъезды), спускаться в подземные переходы или паркинги.
В случае обнаружения БПЛА необходимо звонить по телефону 112. При этом категорически запрещается приближаться к беспилотникам или их обломкам, трогать их руками — это опасно.