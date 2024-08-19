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В Воронежской области на протяжении ночи действовала опасность атаки БПЛА

В Воронежской области на протяжении всей ночи действовал режим опасности атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение поступило жителям региона в 00.56 понедельника, 19 августа. Отбой был объявлен в 8.02.

За этот период о ЧП на территории региона не сообщалось.

Напомним, в случае опасности атаки дронов граждан просят сохранять спокойствие, но быть готовыми к тому, что потребуется укрыться. В зданиях наиболее безопасными считаются помещения без окон — коридоры, ванные комнаты, кладовые. При нахождении на улице рекомендуют уходить в близлежащие дома (подъезды), спускаться в подземные переходы или паркинги.

В случае обнаружения БПЛА необходимо звонить по телефону 112. При этом категорически запрещается приближаться к беспилотникам или их обломкам, трогать их руками — это опасно.