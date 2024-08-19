Водитель «Тойоты» насмерть задавил женщину в центре Екатеринбурга

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, 33-летний водитель «Тойоты» возле дома № 7 на улице 8 Марта допустил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте от несовместимых с жизнью травм.
По данному факту проводится расследование.
«Госавтоинспекция напоминает, что переход дороги необходимо осуществлять исключительно в разрешенных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что 17 августа 42-летний водитель КАМАЗа не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Даюн», за рулем которого находился 49-летний мужчина.
В аварии погиб водитель КАМАЗа, он скончался от полученных травм до приезда скорой.