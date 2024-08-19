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Один человек погиб на трассе в Омской области

За минувшее воскресенье в регионе произошло пять аварий.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за минувшее воскресенье зарегистрировано пять аварий, в которых погиб один человек и еще семь получили травмы.

За нарушение ПДД сотрудники Госавтоинспекции завели 557 административных дел, среди которых: вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования — 25, нарушение правил дорожного движения пешеходами — 28, нарушение правил перевозки детей — 85, проезд на красный сигнал светофора — 3, нарушение проезда по «зебре» — 21.

Ранее мы писали, что в Омской области подросток на мопеде врезался в легковушку и погиб.