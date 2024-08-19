Россия выдала Казахстану объявленную в международный розыск подозреваемую

Ее экстрадировали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.
«В период с 2019 по 2023 годыв Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей Павлодара на общую сумму свыше 223 миллиона тенге», — говорится в сообщении.
После преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем ее объявили в международный розыск. В декабре прошлого года она была задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации.
«По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан произведена ее экстрадиция в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловска для дальнейшего этапирования в Павлодар», — добавили в Генеральной прокуратуре.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.