Олбани
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия выдала Казахстану объявленную в международный розыск подозреваемую

Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает Tengrinews.kz.

Ее экстрадировали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

«В период с 2019 по 2023 годыв Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей Павлодара на общую сумму свыше 223 миллиона тенге», — говорится в сообщении.

После преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем ее объявили в международный розыск. В декабре прошлого года она была задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации.

«По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан произведена ее экстрадиция в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловска для дальнейшего этапирования в Павлодар», — добавили в Генеральной прокуратуре.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.