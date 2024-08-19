Россия выдала Казахстану объявленную в международный розыск подозреваемую

«В период с 2019 по 2023 годыв Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей Павлодара на общую сумму свыше 223 миллиона тенге», — говорится в сообщении.