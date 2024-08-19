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Арестованный экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко нарушал служебные запреты

Арестованный бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко систематически нарушал служебные запреты, сообщает «ТАСС».

Выяснилось, что он занимался предпринимательской деятельностью.

На вырученные деньги Симоненко покупал имущество для себя и своих близких. Кроме того, его семья хранила его деньги, вела учет, а также извлекала из средств прибыль. Таким образом родственники получали выгоду.

Правоохранители заявили журналистам, что Симоненко допустил коррупционные нарушения. За это фигурант и его родные должны понести ответственность по закону.

Напомним, экс-замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко отправили в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Ранее у него и его семьи обнаружили 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и 20 машин. Прокуратура РФ подала иск в краснодарский суд об изъятии его имущества. Сергей Симоненко был задержан 1 августа на рабочем месте.