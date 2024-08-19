Арестованный экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко нарушал служебные запреты

Выяснилось, что он занимался предпринимательской деятельностью.
На вырученные деньги Симоненко покупал имущество для себя и своих близких. Кроме того, его семья хранила его деньги, вела учет, а также извлекала из средств прибыль. Таким образом родственники получали выгоду.
Правоохранители заявили журналистам, что Симоненко допустил коррупционные нарушения. За это фигурант и его родные должны понести ответственность по закону.
Напомним, экс-замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко отправили в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Ранее у него и его семьи обнаружили 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и 20 машин. Прокуратура РФ подала иск в краснодарский суд об изъятии его имущества. Сергей Симоненко был задержан 1 августа на рабочем месте.