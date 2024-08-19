Арестованный экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко нарушал служебные запреты

Напомним, экс-замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергея Симоненко отправили в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Ранее у него и его семьи обнаружили 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и 20 машин. Прокуратура РФ подала иск в краснодарский суд об изъятии его имущества. Сергей Симоненко был задержан 1 августа на рабочем месте.