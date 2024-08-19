В Каменске-Уральском загорелось арт-кафе. Здание находится на проспекте Победы. На момент возгорания там находились десятки посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило в 04:42 часа. Площадь возгорания достигла двух квадратных метров. Причиной пожара стала вспыхнувшая упаковочная тара в подсобке на втором этаже.
— До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 50 человек, — рассказали спасатели.
В ликвидации пожара принимали участие 11 сотрудником МЧС и две единицы техники. Отмечается, что потушить огонь удалось с использованием средств пожаротушения. В ЧП никто не пострадал.