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В Каменске-Уральском загорелось арт-кафе

Арт-кафе с посетителями загорелось в свердловском городе.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском загорелось арт-кафе. Здание находится на проспекте Победы. На момент возгорания там находились десятки посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 04:42 часа. Площадь возгорания достигла двух квадратных метров. Причиной пожара стала вспыхнувшая упаковочная тара в подсобке на втором этаже.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 50 человек, — рассказали спасатели.

В ликвидации пожара принимали участие 11 сотрудником МЧС и две единицы техники. Отмечается, что потушить огонь удалось с использованием средств пожаротушения. В ЧП никто не пострадал.

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