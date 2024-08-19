За минуты до гибели под Иркутском пилот встретился с мамой

Военный самолёт Ту-22М3 разбился в Иркутской области при выполнении планового полёта вечером 15 августа. Пилоты успели катапультироваться, их искали и спасали местные жители. Но, увы. Утром 16 августа стало известно — один из лётчиков погиб. Позднее стало известно — это 28-летний штурман Никита Перевалов. В родном посёлке Онохой в Бурятии 19 августа простились с лётчиком. Подробности — у irk.aif.ru.
Уводили самолёт
Перед своим последним полётом штурман Никита Перевалов увиделся с родителями. Попрощался с ними на бегу — «Я скоро вернусь, у нас полёты!» — и оставил их дома, с женой — ждать своего возвращения. Пройдёт всего полчаса и они узнают — самолёт сгорел, экипаж, в составе которого их сын, ищут. Они надеялись на лучшее — всех спасут.
«В 22:18 15 августа дежурный регионального отделения центра медицины катастроф получил информацию о падении самолёта, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Известно, что военный самолёт ТУ-22М3 выполнял плановый полёт. Экипажу воздушного судна удалось увести машину от жилых строений. Все 4 пилота катапультировались. Их нашли, им оказывается медицинская помощь».
Военный самолёт, в составе экипажа которого был 28-летний штурман Никита Перевалов, упал за виадуком неподалёку от посёлка Михайловка в Черемховском районе. Этот посёлок находится в 33 минутах езды от районного центра и в двух часах езды от Иркутска. По предварительной информации, причиной авиапроисшествия стала техническая неисправность. Но точную причину крушения ещё предстоит установить.
В последний раз увидел маму
Тогда, ночью 15 августа, родные парня ещё верили — всё закончится хорошо. Непременно.
«Родители Никиты были в Иркутске проездом — гостили у его сестры, а потом заглянули в военную часть к сыну, — рассказывает жительница родного для лётчика посёлка Онохой в Заиграевском районе Бурятии Мария Павлова. — А его вечером вызвали на полёты. Так и получилось, что они попрощались с сыном. Вроде бы ненадолго. Оказалось — навсегда».
Вечер 15-го августа 2024 года закончился для семьи Переваловых трагедией. Они потеряли сына. Никита успел катапультироваться, но оказался совсем рядом с самолётом в то время, как он взорвался. Врачи ничем не смогли помочь парню.
«Никита хотел быть штурманом, рвался в небо — об этом знали все, и его одноклассники, и классный руководитель, — говорит Мария Павлова. — Поэтому никто не удивился, когда, окончив у нас в Онохое школу, он в 2013 году поступил в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. А шесть лет назад по распределению попал в Иркутск, в полк дальней авиации, для дальнейшего прохождения службы. Он очень этим гордился».
Родные, близкие и друзья помнят Никиту отзывчивым и очень честным молодым человеком, который приходил на помощь каждому.
«В школе учились, он на класс младше. Всегда такой смешной, юморной, душа компании», — вспоминает землячка парня Алина Кондратьева.
19 августа в селе Онохой, у памятника воинам, погибшим в годы войны, земляки простились со штурманом Никитой Переваловым.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика —это действительно тяжёлая утрата, — говорит Игорь Кобзев. — У остальных пилотов диагностированы травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, желаю им скорейшего выздоровления».
Напомним, в октябре 2022 года в Иркутской области происходило ещё одно ЧП с участием военного самолёта. Тогда, во время тестового полёта истребитель Су-30, вылетевший с аэродрома авиазавода, рухнул на жилой деревянный дом в Ленинском районе Иркутска. К счастью, жильцов в тот момент дома не было. В результате крушения самолёта повреждены оказались и соседние здания.
В той трагедии погибли оба пилота, профессиональные лётчики-испытатели Максим Конюшин и Виктор Крюков. На месте крушения самолёта разрушенный дом снесли, на его месте установили мемориал памяти.
Расследование, направленное на установление виновников крушения самолёта, продолжается до сих пор. Ранее во время работы на месте происшествия сотрудники следственных органов выдвигали две основные причины произошедшего: ошибка пилотирования или отказ авиационной техники.