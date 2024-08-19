Муж утонул на глазах у жены из-за лопнувшего надувного матраса под Белыничами

В сообщении говорится, что в воскресенье, 18 августа, примерно в 13.46 утонул мужчина 1969 года рождения. Он вместе со своей женой приехал отдыхать, а также кататься на надувном матрасе неподалеку от деревни Раполова в Белыничском районе.