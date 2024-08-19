В Екатеринбурге обжалован приговор осужденной за госизмену гражданке России и США

Как ранее установил суд, 24 февраля 2022 года Ксения Карелина по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. В дальнейшем эти средства направили на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В облсуде отмечали, что Карелина полностью признала свою вину.