Бывшего жителя Воронежской области задержали в ЛНР за работу на Киев

Мужчина подозревается за работу со спецслужбами Украины. Оперативники установили, что задержанного, находящегося на территории Украины, завербовали сотрудники СБУ. Бывший воронежец добровольно согласился сотрудничать «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности РФ».