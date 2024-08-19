Бывшего жителя Воронежской области задержали в ЛНР за работу на Киев

Мужчина подозревается за работу со спецслужбами Украины. Оперативники установили, что задержанного, находящегося на территории Украины, завербовали сотрудники СБУ. Бывший воронежец добровольно согласился сотрудничать «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности РФ».
На подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (статья 275.1 УК РФ).
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что пять воронежцев осудили за поставки и продажу средств слежения.