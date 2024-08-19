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Бывшего жителя Воронежской области задержали в ЛНР за работу на Киев

В УФСБ Луганской Народной республики сообщили о задержании бывшего жителя Воронежской области за сотрудничество с Киевом.

Мужчина подозревается за работу со спецслужбами Украины. Оперативники установили, что задержанного, находящегося на территории Украины, завербовали сотрудники СБУ. Бывший воронежец добровольно согласился сотрудничать «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности РФ».

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (статья 275.1 УК РФ).

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что пять воронежцев осудили за поставки и продажу средств слежения.