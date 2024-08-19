Более 230 тонн наркотиков уничтожили в Казахстане за 10 лет

Из релиза за 19 августа 2024 года следует, что в силу благоприятных климатических условий южные регионы страны являются естественными очагами произрастания дикорастущей конопли. С 2014 года в Кызылординской области активно культивируется индийская и голландская конопля с высоким содержанием наркотического средства «тетрагидроканнабинола».
«На протяжении последних 10 лет в рамках операции “Қарасора” МВД организовываются воздушно-поисковые мероприятия с применением вертолетной техники. Анализ изъятий наркотиков каннабисной группы по республике за указанный период показывает определенные положительные результаты в пресечении преступной деятельности наркозаготовителей — за 10 лет ликвидировано более 230 тонн наркотиков каннабисной группы».
Как показывает динамика, пик роста приходилось на 2015−2017 годы, когда изъятие доходило до 30 тонн, а уже с 2019 года пошло на спад.
В рамках операции успешно пресечена культивация значительных ареалов произрастания наркосодержащих растений.
«Злоумышленники стали искать новые труднодоступные посевные площади с жарким и сухим климатом, которые, по их мнению, остаются вне поля зрения полиции и не охватываются воздушной разведкой — это территория Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, а также западный регион страны. Это предопределяет необходимость принятия дополнительных мер в особенности в тех регионах, где наркодельцы приспосабливаются к новым условиям культивирования наркосодержащих растений», — отметили в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД РК.
В ведомстве отметили, что с начала операции ликвидировано 16 тонн наркотиков каннабисной группы, из них 12 тонн — конопли, 4,2 тонны — марихуаны, 450 кг — гашиша. Выявлено и уничтожено порядка 4 тыс. кв. м наркопосевов.