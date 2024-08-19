Более 230 тонн наркотиков уничтожили в Казахстане за 10 лет

«Злоумышленники стали искать новые труднодоступные посевные площади с жарким и сухим климатом, которые, по их мнению, остаются вне поля зрения полиции и не охватываются воздушной разведкой — это территория Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, а также западный регион страны. Это предопределяет необходимость принятия дополнительных мер в особенности в тех регионах, где наркодельцы приспосабливаются к новым условиям культивирования наркосодержащих растений», — отметили в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД РК.