140 приусадебных участков остаются подтопленными в четырех районах Хабаровского края

В районе имени Лазо ситуация в селах Полетное, Петровичи, Катэн не изменилась. В селе Мухен в результате выпадения обильных осадков и выхода на поверхность грунтовых вод произошло подтопление 89 приусадебных участков. На место выезжала оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, установлено, что уровень воды падает, со слов представителя местной администрации, помощь спасателей не требуется.