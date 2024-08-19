140 приусадебных участков остаются подтопленными в четырех районах Хабаровского края

По состоянию на утро 19 августа, в Хабаровском крае в 12 населённых пунктах в 4 муниципальных образованиях в результате прохождения паводка подтоплены 140 приусадебных и 6 земельных участков, а также 10 участков внутрипоселковых дорог, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Обстановка за сутки не изменила в Вяземском районе. В селе Гайтер Комсомольского района вода освободила участок дороги.
В районе имени Лазо ситуация в селах Полетное, Петровичи, Катэн не изменилась. В селе Мухен в результате выпадения обильных осадков и выхода на поверхность грунтовых вод произошло подтопление 89 приусадебных участков. На место выезжала оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, установлено, что уровень воды падает, со слов представителя местной администрации, помощь спасателей не требуется.
В Бикинском районе в селе Лончаково от воды освободились все приусадебные участки, остаются подтопленными 6 земельных участков, 2 участка внутриповелковых дорог.
В селе Кукан Хабаровского района вода остается на 4 приусадебных участках, в селе Корсаково-2 в результате подъема уровня воды произошло подтопление 1 участка внутрипоселковой дороги и 1 приусадебного участка.
По данным гидрологов, гребень уссурийского паводка проходит на Амурской протоке у села Казакевичево. На реке Уссури отмечается спад уровней воды на 5−15 сантиметров за сутки. На участке село Лончаково — село Новосоветское отмечаются уровни неблагоприятного значения (с превышением на 1,4 метра), уровни категории опасного явления отсутствуют.
По уточненной информации Дальневосточного УГМС, учитывая смещающиеся паводки с верхнего течения реки Амур и реки Уссури, в период с 19 по 22 августа у г. Хабаровска ожидается уровень воды 450−470 сантиметров (неблагоприятное явление 450 сантиметров),
В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов. В готовности к реагированию находятся группы спасателей МЧС России, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место для оказания помощи.