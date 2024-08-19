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Более 50 тонн сена спасли при пожаре работники МЧС и сельхозпредприятия в Брестском районе

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе при пожаре спасли более 50 т сена, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

В МЧС вызов получили 18 августа в 12.17. Пожар случился на сеноскладе в д. Нехолсты. Работникам МЧС и местного сельхозпредприятия удалось спасти от огня 51 т сена.

Никто не пострадал. Специалисты выясняют причину возгорания.

В Брестской области за минувшие сутки зарегистрированы три пожара. Пострадавших нет, огонь уничтожил одно строение.

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