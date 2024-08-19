Более 50 тонн сена спасли при пожаре работники МЧС и сельхозпредприятия в Брестском районе

В МЧС вызов получили 18 августа в 12.17. Пожар случился на сеноскладе в д. Нехолсты. Работникам МЧС и местного сельхозпредприятия удалось спасти от огня 51 т сена.



Никто не пострадал. Специалисты выясняют причину возгорания.



В Брестской области за минувшие сутки зарегистрированы три пожара. Пострадавших нет, огонь уничтожил одно строение.