Водитель скутера погиб в лобовом столкновении с автобусом в Пушкине

Смертельное ДТП произошло ранним утром 19 августа в Пушкине. Там у дома 11 по Железнодорожной улице «лоб в лоб» столкнулись скутер и автобус. Байкер погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Автобус «Волгабас», двигаясь по Фильтровскому шоссе, совершил лобовое столкновение со скутером, который выехал на полосу встречного движения. Водитель скутера, личность которого пока не установлена, получил несовместимые с жизнью травмы, — уточнили детали случившегося в пресс-службе.
Правоохранители по факту случившегося проводят проверку.
Напомним, что вечером 17 августа во дворе дома на Приморском проспекте в Петербурге сбили семилетнего мальчика. Он выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где, несмотря на усилия медиков, он скончался.