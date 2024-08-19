Водитель скутера погиб в лобовом столкновении с автобусом в Пушкине

Смертельное ДТП произошло ранним утром 19 августа в Пушкине. Там у дома 11 по Железнодорожной улице «лоб в лоб» столкнулись скутер и автобус. Байкер погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.