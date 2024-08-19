Уголовное дело возбудили после стрельбы у ТЭЦ в Петербурге

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы у ТЭЦ на Кожевенной линии в Петербурге. Инцидент произошел вечером 17 августа. Тогда группа пьяных местных жителей трижды выстрелили в воздух и еще один раз в сторону охранника тепловой электростанции. К счастью, он не пострадал.
— Троих мужчин, 1991−1998 годов рождения, задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Сейчас правоохранители разыскивают четвертого участника этого инцидента. Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
Ранее SPB.KP.RU писал, что в Светогорске обстреляли 14-летнего подростка. Сделал это местный житель, которому не понравилось, что мальчик бросил бутылку из-под лимонада на улице. Одна из пуль попала школьнику в нос.