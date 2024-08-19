Уголовное дело возбудили после стрельбы у ТЭЦ в Петербурге

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы у ТЭЦ на Кожевенной линии в Петербурге. Инцидент произошел вечером 17 августа. Тогда группа пьяных местных жителей трижды выстрелили в воздух и еще один раз в сторону охранника тепловой электростанции. К счастью, он не пострадал.