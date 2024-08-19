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Нефть и газ незаконно добывали в Мангистау

В Мангистау оштрафована компания, которая без экологического разрешения добывала нефть и газ на территории региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа Мангистауской области, природоохранной прокуратурой выявлены очередные нарушения экологического законодательства.

«Недропользователь ТОО “Жалгызтобемунай” в период с 1 по 11 января 2024 без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа. По акту прокурорского надзора указанная компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 328 КоАП РК», — говорится в сообщении.

В итоге на компанию наложили штраф на сумму 7,8 млн тенге.

Добавим, что согласно части 1 статьи 328 КоАП РК, превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, — влекут штраф на физических лиц в размере 150 месячных расчетных показателей, на юридических лиц — в размере десяти тысяч процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.