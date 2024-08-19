Нефть и газ незаконно добывали в Мангистау

Добавим, что согласно части 1 статьи 328 КоАП РК, превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, — влекут штраф на физических лиц в размере 150 месячных расчетных показателей, на юридических лиц — в размере десяти тысяч процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.