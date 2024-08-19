В Ташкенте, Андижане и Намангане правоохранители пресекли незаконную продажу табачных изделий

В Ташкентской области у двух граждан изъято 2,5 тысячи упаковок электронных сигарет стоимостью 52 миллиона сумов. Их пытались ввести из-за рубежа без сопроводительных документов. Еще 3,2 тысячи электронных сигарет и 290 коробок безакцизной табачной продукции «Парламент супертонкий» были изъяты из автомобиля одного гражданина в качестве вещественных доказательств.