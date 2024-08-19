В Ташкенте, Андижане и Намангане правоохранители пресекли незаконную продажу табачных изделий

Сообщается, что в Алмазарском районе Ташкента задержаны два гражданина с 10 тысячами пачек Esse Change без акцизных марок. Незаконная продукция общей стоимостью 319,1 миллиона сумов изъята в качестве вещественных доказательств.
В Ташкентской области у двух граждан изъято 2,5 тысячи упаковок электронных сигарет стоимостью 52 миллиона сумов. Их пытались ввести из-за рубежа без сопроводительных документов. Еще 3,2 тысячи электронных сигарет и 290 коробок безакцизной табачной продукции «Парламент супертонкий» были изъяты из автомобиля одного гражданина в качестве вещественных доказательств.
В Асакинском районе Андижанской области правоохранители задержали гражданина, хранившего дома 4,5 тысячи пачек табачных изделий различных наименований для дальнейшей реализации. Сигареты были без акцизных марок.
В ходе оперативной акции в Наманганской области задержан продавец, незаконно реализующий электронные сигареты Ignite, у него изъяли 458 коробок 21 вида импортных табачных изделий.
По всем этим случаям возбуждены уголовные дела по статье 186 часть 1 УК («Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции»), ведется следствие.