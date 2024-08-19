Трехлетний ребенок выпал из окна в Алматы

Такие происшествия случаются в Казахстане практически ежедневно, во многих случаях пострадавших не удается спасти. Выпадают из окон как малыши, так и подростки. МЧС призывает казахстанцев не оставлять детей без присмотра и устанавливать на окна специальные защитные механизмы, стоят они около 1000 тенге. Также в МЧС неоднократно напоминали, что противомоскитные сетки не защищают от падения — часто дети облокачиваются на них и выпадают вместе с сетками..