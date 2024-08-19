Алаудинов заявил о передислокации ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей операции украинских сил «создание буферной зоны» на территории России, а его советник Михаил Подоляк — усиление позиций на переговорах. По мнению российского президента Владимира Путина, Украина хочет остановить наступление российских военных в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Путин также пообещал дать Киеву достойный ответ и исключил диалог с властями Украины.