В Осиповичах из окна выпал голый житель Барановичей

Происшествие произошло на улице Сумченко в вечернее время в субботу. Прибывшие на место спасатели сняли мужчину с козырька магазина через окно квартиры на втором этаже здания. Очевидцы рассказали, что пострадавший выпал из окна.



Когда мужчину передавали сотрудникам скорой помощи, он был в сознании. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Известно, что мужчина — 1987 года рождения. Причины происшествия выясняются.