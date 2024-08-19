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В Осиповичах из окна выпал голый житель Барановичей

В Осиповичах на козырек магазина в пятиэтажном доме упал мужчина, который был без одежды, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Происшествие произошло на улице Сумченко в вечернее время в субботу. Прибывшие на место спасатели сняли мужчину с козырька магазина через окно квартиры на втором этаже здания. Очевидцы рассказали, что пострадавший выпал из окна.

Когда мужчину передавали сотрудникам скорой помощи, он был в сознании. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Известно, что мужчина — 1987 года рождения. Причины происшествия выясняются.

несчастный случай