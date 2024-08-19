Автобус сбил 15-летнюю девушку в Петербурге

В Курортном районе Петербурга автобус сбил 15-летнюю девочку. Все произошло днем 18 августа у дома 5 по Морской улице. Школьницу с различными травмами госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.