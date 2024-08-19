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На ЕКАД грузовик протаранил несколько легковушек

В Екатеринбурге произошла массовая авария с тремя авто, манипулятором и грузовиком.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге произошла массовая авария на ЕКАД. Столкнулись два Renault Logan, Toyota Land Cruiser, манипулятор и грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла утром 19 августа на третьем километре ЕКАД. По предварительной информации, у грузовика Volvo лопнули две задние шины. Из-за этого машина выехала в левую полосу и задела еще три авто.

— Водителя и двух пассажиров Renault в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке дороги организовано в одну полосу в сторону Челябинской области. По факту ДТП проводится проверка.