На ЕКАД грузовик протаранил несколько легковушек

В Екатеринбурге произошла массовая авария на ЕКАД. Столкнулись два Renault Logan, Toyota Land Cruiser, манипулятор и грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария произошла утром 19 августа на третьем километре ЕКАД. По предварительной информации, у грузовика Volvo лопнули две задние шины. Из-за этого машина выехала в левую полосу и задела еще три авто.
— Водителя и двух пассажиров Renault в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке дороги организовано в одну полосу в сторону Челябинской области. По факту ДТП проводится проверка.