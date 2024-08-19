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На Кубани пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе «Дон»

Два легковых автомобиля столкнулись утром 19 августа рядом с Горячим Ключом в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в результате пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Источник: Российская газета

Автомобили столкнулись лоб в лоб на 1393-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон», на место быстро прибыли медики и спасатели.

«В городскую больницу были доставлены двое взрослых в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, ребенок — также в состоянии средней тяжести», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Трасса «Дон» на этом участке соединяет Горячий Ключ и Джубгу, по ней в летний сезон идет большой поток автотранспорта по направлению к Черноморским курортам Краснодарского края.