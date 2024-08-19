На Кубани пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе «Дон»

Автомобили столкнулись лоб в лоб на 1393-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон», на место быстро прибыли медики и спасатели.
«В городскую больницу были доставлены двое взрослых в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, ребенок — также в состоянии средней тяжести», — отметили в пресс-службе горадминистрации.
Трасса «Дон» на этом участке соединяет Горячий Ключ и Джубгу, по ней в летний сезон идет большой поток автотранспорта по направлению к Черноморским курортам Краснодарского края.