Награда за честность: в Ташкентской области чиновница сообщила о папке с 5 тысячами долларов и получила премию

В кабинете начальника отдела управления человеческими ресурсами и развития Управления дошкольного и школьного образования Ташкентской области Назокат Уразовой неизвестный оставил папку с файлами. При участии понятых в папке обнаружили пять тысяч долларов. Был составлен акт в присутствии руководителя областного управления и других ответственных сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.
Дело взято под личный контроль министра Хилолы Умаровой, информация передана в правоохранительные органы. Ведется необходимая проверка.
Министерство активно борется с коррупцией, поддерживая прозрачность и честность в системе образования. Регулярно проводится разъяснительная работа, направленная на предотвращение злоупотреблений и соблюдение законности в отношениях с гражданами и госслужащими.
Для справки: взяточничество — серьезное преступление, за которое Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.