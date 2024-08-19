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Награда за честность: в Ташкентской области чиновница сообщила о папке с 5 тысячами долларов и получила премию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 16 августа чиновницу Ташкентской области Назокат Уразову наградили за отказ от взятки в размере пяти тысяч долларов. За честность начальник отдела получила материальное поощрение в размере трех должностных окладов, передает корреспондент Podrobno.uz.

В кабинете начальника отдела управления человеческими ресурсами и развития Управления дошкольного и школьного образования Ташкентской области Назокат Уразовой неизвестный оставил папку с файлами. При участии понятых в папке обнаружили пять тысяч долларов. Был составлен акт в присутствии руководителя областного управления и других ответственных сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.

Дело взято под личный контроль министра Хилолы Умаровой, информация передана в правоохранительные органы. Ведется необходимая проверка.

Министерство активно борется с коррупцией, поддерживая прозрачность и честность в системе образования. Регулярно проводится разъяснительная работа, направленная на предотвращение злоупотреблений и соблюдение законности в отношениях с гражданами и госслужащими.

Для справки: взяточничество — серьезное преступление, за которое Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.