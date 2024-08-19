Награда за честность: в Ташкентской области чиновница сообщила о папке с 5 тысячами долларов и получила премию

В кабинете начальника отдела управления человеческими ресурсами и развития Управления дошкольного и школьного образования Ташкентской области Назокат Уразовой неизвестный оставил папку с файлами. При участии понятых в папке обнаружили пять тысяч долларов. Был составлен акт в присутствии руководителя областного управления и других ответственных сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.