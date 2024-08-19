В Новороссийском порту будут стрелять

«По информации Новороссийской военно-морской базы, 19 августа в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников со стрельбой из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, тренировки военных в акватории Новороссийска проходили в течение дня 12 августа. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.