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В Новороссийском порту будут стрелять

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. В Новороссийске 19 августа пройдут учения в акватории морского порта, будет громко. Об этом предупредили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«По информации Новороссийской военно-морской базы, 19 августа в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников со стрельбой из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, тренировки военных в акватории Новороссийска проходили в течение дня 12 августа. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.

учения