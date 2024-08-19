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40 лет колонии на троих получили камышане за разбой, похищение и гибель человека

В Волгоградской области трое камышан проведут от 12 до 16 лет в колонии за разбой.

В Камышине суд вынес приговор троим мужчинам, которые выследили у автомастерской человека, избили, похитили, ограбили и оставили умирать. За разбойное нападение, похищение и гибель человека подельники получили 40 лет колонии строгого режима на троих, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

— Приговором суда двоим виновным назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, еще одному — 16 лет, — рассказали следователи.

Как установил суд, 12 апреля 2023 года троица выследила камышанина у автомастерской на улице Некрасова. Жертву били руками и ногами, пока тот не потерял сознание. После засунули в машину и вывезли на пустырь. Там ограбили. Их добычей стали деньги, мобильник и украшения в сумме на 40 тысяч рублей. после мужчину бросили, он скончался в больнице.

СК