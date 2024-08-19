Сбил двух человек: полицейского подозревают в смертельном ДТП в Акмолинской области

В районную больницу с сотрясением головного мозга была доставлена 28-летняя жительница Костаная. На место выезжали сотрудники полиции, среди них два полковника. Выяснилось, что автомашина принадлежит их коллеге. За рулем находился 30-летний инспектор. Подозреваемый в наезде работает в полиции с 2013 года. Кроме него в салоне автомобиля никого не было.