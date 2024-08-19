Сбил двух человек: полицейского подозревают в смертельном ДТП в Акмолинской области

ДТП произошло в выходной день возле одного из магазинов города Атбасара. По словам очевидцев, водитель коричневой Lada наехал на пешеходов, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. В акимате Атбасарского района сообщили, что в результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 34-летняя жительница города.
В районную больницу с сотрясением головного мозга была доставлена 28-летняя жительница Костаная. На место выезжали сотрудники полиции, среди них два полковника. Выяснилось, что автомашина принадлежит их коллеге. За рулем находился 30-летний инспектор. Подозреваемый в наезде работает в полиции с 2013 года. Кроме него в салоне автомобиля никого не было.
Как пояснили в акимате, полицейский водворен в ИВС. Также корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДП Акмолинской области.
Добавим, что согласно ч.3 ст. 345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.