В ВКО задержали группу скотокрадов, похитивших более 70 голов скота

Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали группу из четырёх скотокрадов, на счету которых кражи более 70 голов скота, сообщает El.kz. Ущерб от их действий оценивается в 47 млн тенге. Часть похищенного скота была изъята.
Следствие установило, что злоумышленники выслеживали бесхозных лошадей, которых затем перегоняли в места отстоя. В дальнейшем скот на грузовых автомобилях вывозили на рынки в южные регионы страны.
Кроме того, у задержанных были изъяты огнестрельное оружие и патроны, по которым назначены экспертизы. Фигуранты дела арестованы, следственные действия продолжаются, также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.