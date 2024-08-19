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В ВКО задержали группу скотокрадов, похитивших более 70 голов скота

Преступники нанесли ущерб на сумму 47 млн тенге, часть украденного скота изъята.

Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали группу из четырёх скотокрадов, на счету которых кражи более 70 голов скота, сообщает El.kz. Ущерб от их действий оценивается в 47 млн тенге. Часть похищенного скота была изъята.

Следствие установило, что злоумышленники выслеживали бесхозных лошадей, которых затем перегоняли в места отстоя. В дальнейшем скот на грузовых автомобилях вывозили на рынки в южные регионы страны.

Кроме того, у задержанных были изъяты огнестрельное оружие и патроны, по которым назначены экспертизы. Фигуранты дела арестованы, следственные действия продолжаются, также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.