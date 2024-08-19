По оперативным данным, с 6.00 18 августа до 6.00 19-го ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,602 га и 12 пожаров травы и кустарников на общей площади 1,377 га.
Кроме того, произошли 18 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожены три строения и повреждены шесть.
Четыре лесных пожара потушены в Беларуси за сутки
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 4 лесных пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
По оперативным данным, с 6.00 18 августа до 6.00 19-го ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,602 га и 12 пожаров травы и кустарников на общей площади 1,377 га.