Украинский пленный рассказал о предательстве командования

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров рассказал, как его подразделение отправили на позиции, занятые российской армией. Его слова приводит Минобороны.
«Нас командование послало на соседнюю позицию, чтобы мы там держали оборону, но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло», — поделился он.
Бахмистеров вспомнил, что в зоне было много убитых и раненых, но никто их не забирал.
Пленный добавил, что не хотел воевать — его насильно отправили на фронт и буквально послали на смерть.