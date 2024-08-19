На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью, где убили пятилетнего мальчика, к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Гособвинение просило для фигурантки 1,5 года колонии-поселения по обвинению в служебном подлоге.
По данным областной прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления № 25 министерства соцполитики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что «во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена». Как уточняют в свердловском управлении СК РФ, подложный документ был утвержден и стал основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого уже не было в живых.
Поиски пропавшего 5-летнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Первое заседание по делу опекунши пройдет 26 августа в Свердловском областном суде.
По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника — последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде идет процесс над Александром Наумовым — сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании опекаемого мальчика.
Суд идет и над исполняющей обязанности заведующего детсадом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Ее обвиняют в халатности.