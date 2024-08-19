На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка

По данным областной прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления № 25 министерства соцполитики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что «во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена». Как уточняют в свердловском управлении СК РФ, подложный документ был утвержден и стал основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого уже не было в живых.