МИД Молдовы рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Турцию из-за пожаров

Граждане Молдовы, находящиеся в Турции, проезжающие через нее транзитом или намеревающиеся посетить ее, предупреждаются о распространении лесных пожаров в провинциях Айдин, Измир и Маниса на западе страны и усилении пожаров вблизи границы района Каваклыдере в Мугле.
Министерство иностранных дел советует гражданам перед планированием поездок проверять погоду и следовать официальным предупреждениям властей, а также проявлять бдительность в пострадавших районах. Кроме того, им следует внимательно следить за местными средствами массовой информации и информировать дипломатическое представительство Республики Молдова в Турции о своем присутствии в зонах риска, убедиться в наличии достаточного количества топлива, воды и продуктов питания, а также в работоспособности мобильных средств связи.
За консульской помощью обращайтесь в посольство Республики Молдова в Турецкой Республике по телефону +90 541 687 21 04 или по электронной почте mailto: ankara@mfa.gov.mdankara@mfa.gov.md, а также в Генеральное консульство Республики Молдова в Стамбуле, телефон +90 535 983 01 73 или e-mail: istanbul@mfa.gov.md.