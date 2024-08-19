МИД Молдовы рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Турцию из-за пожаров

Министерство иностранных дел советует гражданам перед планированием поездок проверять погоду и следовать официальным предупреждениям властей, а также проявлять бдительность в пострадавших районах. Кроме того, им следует внимательно следить за местными средствами массовой информации и информировать дипломатическое представительство Республики Молдова в Турции о своем присутствии в зонах риска, убедиться в наличии достаточного количества топлива, воды и продуктов питания, а также в работоспособности мобильных средств связи.