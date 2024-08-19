Авария случилась 18 августа около 18.00. За рулем автомобиля Opel был 51-летний водитель. По предварительным сведениям, напротив одного из домов на ул. Кирова водитель сбил школьника, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего мальчика с травмами госпитализировали. В ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.
В целом на дорогах Брестской области за минувшую неделю произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили ранения. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 333 пешехода, 42 из них были нетрезвыми, 99 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 31 пьяного водителя и 104 бесправника.
Легковушка сбила девятилетнего велосипедиста в Жабинке
19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке легковой автомобиль сбил девятилетнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 18 августа около 18.00. За рулем автомобиля Opel был 51-летний водитель. По предварительным сведениям, напротив одного из домов на ул. Кирова водитель сбил школьника, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего мальчика с травмами госпитализировали. В ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.