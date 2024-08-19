Легковушка сбила девятилетнего велосипедиста в Жабинке

Авария случилась 18 августа около 18.00. За рулем автомобиля Opel был 51-летний водитель. По предварительным сведениям, напротив одного из домов на ул. Кирова водитель сбил школьника, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего мальчика с травмами госпитализировали. В ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.



В целом на дорогах Брестской области за минувшую неделю произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили ранения. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 333 пешехода, 42 из них были нетрезвыми, 99 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 31 пьяного водителя и 104 бесправника.