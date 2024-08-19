Банковский работник перевела деньги мошенникам и стала их курьером

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Сотрудница банковской сферы выполняла функции курьера мошенников, об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился пенсионер, рассказавший, что его убедили поучаствовать в «спецоперации» телефонные аферисты. Он перевел мошенникам 15 тысяч рублей, а еще 17 тысяч долларов США передал женщине-курьеру.
Сотрудники ОПК Первомайского РУВД задержали 48-летнюю работницу банковской сферы, которая по указанию забрала наличные у пенсионера.
Задержанная рассказала, что сама была жертвой мошенников.
По словам женщины, ей позвонили якобы сотрудники банка. Они сообщили об открытии кредитных линий на имя минчанки. Чтобы закрыть долги и не быть привлеченной к ответственности, она перевела более 16 тысяч рублей на «специальные счета».
Затем она по указанию аферистов забрала деньги у пенсионера и перечислила на счет неизвестным.
«Примечательно, что женщина знала о подобном виде мошенничества из СМИ и профилактических встреч с правоохранителями», — рассказали в милиции.
По факту случившегося проводится проверка.
В ведомстве напомнили, что люди, выступающие в роли курьеров и посредников, также несут уголовную ответственность и обязанность по возмещению материального ущерба.