Олбани
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банковский работник перевела деньги мошенникам и стала их курьером

В ведомстве напомнили, что курьеры и посредники мошенников также несут уголовную ответственность и обязанность по возмещению материального ущерба.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Сотрудница банковской сферы выполняла функции курьера мошенников, об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился пенсионер, рассказавший, что его убедили поучаствовать в «спецоперации» телефонные аферисты. Он перевел мошенникам 15 тысяч рублей, а еще 17 тысяч долларов США передал женщине-курьеру.

Сотрудники ОПК Первомайского РУВД задержали 48-летнюю работницу банковской сферы, которая по указанию забрала наличные у пенсионера.

Задержанная рассказала, что сама была жертвой мошенников.

По словам женщины, ей позвонили якобы сотрудники банка. Они сообщили об открытии кредитных линий на имя минчанки. Чтобы закрыть долги и не быть привлеченной к ответственности, она перевела более 16 тысяч рублей на «специальные счета».

Затем она по указанию аферистов забрала деньги у пенсионера и перечислила на счет неизвестным.

«Примечательно, что женщина знала о подобном виде мошенничества из СМИ и профилактических встреч с правоохранителями», — рассказали в милиции.

По факту случившегося проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что люди, выступающие в роли курьеров и посредников, также несут уголовную ответственность и обязанность по возмещению материального ущерба.