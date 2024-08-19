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Подростки разбились на мотоцикле под Волгоградом, 12-летняя девочка погибла

Смертельное ДТП произошло в Калачевском районе возле поселка Береславка около восьми часов вечера 18 августа.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

«ВАЗ-2111» протаранил мотоцикл, на котором ехали двое подростков, на 32 км автодороги «Червленое — Калач-на-Дону». Погибла 12-летняя девочка, которая была пассажиром, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

— Водитель ВАЗа, двигаясь со стороны Волгограда, совершая маневр поворота налево не предоставил преимущество движущемуся навстречу мотоциклу, — рассказали в полиции.

На мотоцикле были двое подростков. ГУ МВД по Волгоградской области.

За рулем мотоцикла «Прогасси» был 16-летний парень. За его спиной сидела 12-летняя девочка. Она скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.