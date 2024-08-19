Стая собак три года терроризирует жителей левобережья в Новосибирске

Жильцы дома на улице Ивана Севастьянова, 10, бьют тревогу из-за стаи бродячих собак, которая уже несколько месяцев терроризирует двор этого дома. Недавно одна из собак загрызла кошку.
«Бездомные собаки загрызли нашу кошку. Сегодня кошка, а завтра наши дети, а скоро в школу дети пойдут», — рассказала жительница дома.
На видео с домофона запечатлено, как стая собак загоняет кошку под лестничный пролёт.
«Сегодня кошка — завтра чей-то ребенок или взрослый», — дополняет жилец дома.
Сейчас жители дома особенно обеспокоены за своих детей из-за скорого начала учебного года. Новосибирцы волнуются, что маршрут до школы может быть небезопасным из-за стай собак.
«Эти собаки не только нападают на кошек на Чистой Слободе, они также дерут кошек в поселке, который рядом с Ивана Севастьянова, 10. Про них знают все, о них не раз писали, заявляли, звонили в отлов, но ничего не изменилось. Длится это уже более трех лет», — сообщила жительница дома.
При этом, жители дома на Ивана Севастьянова, 10 не особо надеятся на службу отлова животных.
«Видимо, пока не произойдет беда, никто не шелохнется», — сетуют жители.
В группе во «ВКонтакте» «Наш дом Слобода» разгорелась дискуссия: часть пользователей считают, что виноваты сами жители, которые выбрасывают животных на улицу и подкармливают бродячих собак., другие требуют отстрела или отлова собак, угрожающих безопасности людей.
Корреспонденту портала Om1.ru в Новосибирском центре по проблемам домашних животных рассказали, что ситуация с бродячими собаками на улице Ивана Севастьянова находится под особым контролем. Каждую неделю на место выезжает служба, которая отлавливает животных, стерилизует, чипирует и вакцинирует, а затем возвращает на прежнее место.
«Мы не приюты, нам содержать их негде, поэтому закон 498 (Об ответственном обращении с животными) обязует выпускать обратно на прежнее место изъятия животных», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Om1. Новосибирск сообщал, что в Новосибирске ситуация с бездомными животными продолжает оставаться актуальной. (НЦПДЖ) в настоящее время переполнен. Это вызывает определённые трудности в решении вопросов, связанных с отловом и размещением бездомных собак.