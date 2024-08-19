Стая собак три года терроризирует жителей левобережья в Новосибирске

«Эти собаки не только нападают на кошек на Чистой Слободе, они также дерут кошек в поселке, который рядом с Ивана Севастьянова, 10. Про них знают все, о них не раз писали, заявляли, звонили в отлов, но ничего не изменилось. Длится это уже более трех лет», — сообщила жительница дома.