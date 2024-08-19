В Новочеркасске после поджога из жилого дома эвакуировали 15 человек

В Ростовской области жительница Новочеркасска едва не пострадала из-за поджога. Женщина успела выбежать в подъезд, и ее спасли пожарные. Всего же во время тушения было эвакуировано 15 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.