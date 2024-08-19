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В Новочеркасске после поджога из жилого дома эвакуировали 15 человек

В Новочеркасске 64-летняя женщина едва не погибла из-за поджога.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жительница Новочеркасска едва не пострадала из-за поджога. Женщина успела выбежать в подъезд, и ее спасли пожарные. Всего же во время тушения было эвакуировано 15 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Все случилось днем 16 августа на улице Визирова. Внезапно на первом этаже жилого дома вспыхнул балкон. 64-летняя хозяйка квартиры сначала ничего не подозревала, а когда появился запах дыма, уже нужно было спасаться.

— Предварительно, кто-то устроил поджог. Пожарные потушили пламя на 6 квадратных метрах. Работали девять человек, использовалось три единицы техники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными с огнем. При пожаре нужно срочно обращаться по номеру «112».