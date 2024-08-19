В Перми экстренно посадили самолёт из-за критического состояния пассажира

Информация о том, что произошло с пассажиром после посадки, не уточняется. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Минздраве Пермского края. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о пермских туристах, которые застряли в Шарм-эль-Шейхе. Среди пассажиров рейса, который прибыл в краевую столицу на 17 часов позже положенного, оказался также пермский историк и археолог Григорий Головчанский.