В Перми экстренно посадили самолёт из-за критического состояния пассажира

Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за критического состояния пассажира, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Как сообщает канал, самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который следовал по направлению Южно-Сахалинск — Москва, запросил срочную посадку в аэропорту Большое Савино 17 августа. Причиной для этого стало критическое состояние одного из пассажиров.
«Возраст 73 года, без сопровождения, онкология, задыхается, низкое артериальное давление, состояние критическое. Решение КВС посадка на незапланированный аэродром Пермь (Большое Савино)», — сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Информация о том, что произошло с пассажиром после посадки, не уточняется. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Минздраве Пермского края. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о пермских туристах, которые застряли в Шарм-эль-Шейхе. Среди пассажиров рейса, который прибыл в краевую столицу на 17 часов позже положенного, оказался также пермский историк и археолог Григорий Головчанский.