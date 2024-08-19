В Воронежской области 61-летний водитель погиб из-за собаки на дороге

Смертельная авария произошла в Грибановском районе Воронежской области, где съехал с дороги и врезался в дерево автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 61-летнего местного жителя. Водитель от полученных травм погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Согласно предварительным данным, «семерка» разбилась, когда мужчина попытался объехать находившуюся на дороге собаку. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД в понедельник, 19 августа.
ДТП случилось вчера, 18 августа, около 19:50 на 2 км автодороги Курск — Борисоглебск — Листопадовка — Елань-Колено — Краснореченка. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 78 дорожно-транспортных происшествий. Травмы разной степени тяжести получили 13 человек, двое погибли.
Накануне РИА «Воронеж» писало о другом ДТП в Грибановском районе. Машина, на которой семья с ребенком направлялась из Саратова в Анапу, перевернулась, врезавшись в бетонное ограждение.