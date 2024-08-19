В МВД Новосибирской области стали поступать фейковые обращения о минировании

Сегодня, 19 августа, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков отметил, что за последнюю неделю в ведомство поступило шесть ложных вызовов о минировании зданий и сооружений.
В результате было обследовано 12 объектов, где не было обнаружено взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Сейчас по фактам ложных сообщений о терактах уже возбуждены уголовные дела.
Напомним, что в Новосибирске СК предупреждает о мошенниках, выдающих себя за полицейских.