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Дети едва не сожгли сеновал в Тулунском районе

Мальчик семи лет и девочка шести нашли на веранде зажигалку.

Источник: Комсомольская правда

В Тулунском районе детская забава едва не обернулась трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, девочка шести лет и мальчик семи лет нашли на веранде зажигалку и решили с ней поиграть.

— Дети начали баловаться и устроили пожар на сеновале. Солома вспыхнула, ребята испугались и убежали. Дым из окна увидел сосед и вызвал пожарную охрану, — пояснили в ведомстве.

Пожар удалось потушить на площади в три квадратных метра. Отметим, что дети находились во дворе дома без присмотра взрослых.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие выходные дни в Иркутской области удалось потушить 10 лесных пожаров. Пламя бушевало в части северных районов региона.