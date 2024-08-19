Дети едва не сожгли сеновал в Тулунском районе

В Тулунском районе детская забава едва не обернулась трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, девочка шести лет и мальчик семи лет нашли на веранде зажигалку и решили с ней поиграть.
— Дети начали баловаться и устроили пожар на сеновале. Солома вспыхнула, ребята испугались и убежали. Дым из окна увидел сосед и вызвал пожарную охрану, — пояснили в ведомстве.
Пожар удалось потушить на площади в три квадратных метра. Отметим, что дети находились во дворе дома без присмотра взрослых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие выходные дни в Иркутской области удалось потушить 10 лесных пожаров. Пламя бушевало в части северных районов региона.