Девять человек заблудились в лесах Беларуси за сутки

18 августа в 14.14 в МЧС поступило сообщение о потерявшихся в лесном массиве возле д. Шилы Витебского района пенсионерке 1960 года рождения и ее дочери 1985 года рождения. В 16.20 сотрудники РОВД обнаружили потерявшихся женщин. В этот же день в 15.50 сообщили, что в лесном массиве возле г. Червень Минской области потерялась пенсионерка 1956 года рождения. В 16.30 работники МЧС женщину обнаружили.



В 15.45 стало известно, что в лес возле д. Урожайная Глубокского района ушел гражданин 1968 года рождения и не вернулся домой. В 20.52 населением мужчина обнаружен. В 16.17 сообщили о потерявшихся в лесном массиве возле д. Перханщина Полоцкого района пенсионерке 1961 года рождения, ее сыне 1981 года рождения и гражданине 1983 года рождения. В 17.20 потерявшиеся обнаружены. В медицинской помощи обнаруженные не нуждались.



В 20.06 спасателям поступило сообщение о потерявшихся в лесном массиве возле д. Глебова Рудня Бобруйского района гражданине 1962 года рождения и его жене 1964 года рождения. Потерявшиеся граждане не обнаружены, поиски продолжаются.