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Что известно о взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

Взрыв произошел на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии. По предварительным данным, пострадали три человека.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

В районе Уфимского тракта, 4 в 11:26 (09:26 мск) произошел взрыв на трубопроводе СНХЗ.

Причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, произошло факельное горение сжиженного газа.

Для ликвидации пожара привлечены 20 специалистов и шесть единиц техники.

Пожар локализовали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Пострадавшие

В результате ЧП пострадали три человека. Они находятся в реанимации.