Что известно о взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
В районе Уфимского тракта, 4 в 11:26 (09:26 мск) произошел взрыв на трубопроводе СНХЗ.
Причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, произошло факельное горение сжиженного газа.
Для ликвидации пожара привлечены 20 специалистов и шесть единиц техники.
Пожар локализовали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Пострадавшие
В результате ЧП пострадали три человека. Они находятся в реанимации.