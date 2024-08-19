В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим бойцом СВО Антоном Сизоненко

В Черноморском районе простятся с героем СВО Антоном Сизоненко. Об этом сообщил замглавы администрации Черноморского района Александр Дудинов.
«Героически погиб 9 августа 2024 года, выполняя боевое задание. Родные рассказывают, что Антон был отзывчивым, добрым и неравнодушным к чужой беде, всегда первым приходил на помощь. Память о нем навсегда останется в сердцах черноморцев», — сказал Дудинов.
Сизоненко Антон Федорович родился в 1978 году. Он окончил Черноморскую среднюю школу № 1, работал строителем. С сентября 2023 он защищал нашу Родину в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Напомним, сейчас 810-я бригада принимает активное участие в вытеснении украинских подразделений с Курской области. На счету бригады за последнюю неделю было множество уничтоженной и трофейной техники врага. Морпехи-черноморцы уничтожили целую колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая вторглась на российскую территорию.