В Черноморском районе Крыма простятся с погибшим бойцом СВО Антоном Сизоненко

«Героически погиб 9 августа 2024 года, выполняя боевое задание. Родные рассказывают, что Антон был отзывчивым, добрым и неравнодушным к чужой беде, всегда первым приходил на помощь. Память о нем навсегда останется в сердцах черноморцев», — сказал Дудинов.