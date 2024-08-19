«Уехала за грибами и пропала без вести»: 37-летнюю женщину разыскивают в лесах Братского района

Как рассказали в МВД России «Братское», компания пересекла паромную переправу и остановилась в 22 км от населенного пункта для сбора дикоросов. Чтобы точно не потеряться в лесу, они приняли решение встретиться снова у машины через 20 минут. Но и это не помогло. В назначенное время к автомобилю подошли все, кроме женщины. Дозвониться до нее невозможно, так как потерявшаяся оставила телефон в машине.