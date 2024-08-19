«Уехала за грибами и пропала без вести»: 37-летнюю женщину разыскивают в лесах Братского района

Полиция разыскивает 37-летнюю Елену Дивакову, которая ушла по грибы в Братском районе и без вести пропала. 18 августа около 13:00 женщина в компании из пяти человек отправилась в лес в районе поселка Добчур.
Как рассказали в МВД России «Братское», компания пересекла паромную переправу и остановилась в 22 км от населенного пункта для сбора дикоросов. Чтобы точно не потеряться в лесу, они приняли решение встретиться снова у машины через 20 минут. Но и это не помогло. В назначенное время к автомобилю подошли все, кроме женщины. Дозвониться до нее невозможно, так как потерявшаяся оставила телефон в машине.
— Пропавшую искали своими силами около трех часов, но безрезультатно. После этого родственники обратились за помощью в полицию, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Приметы женщины: на вид около 37 лет, рост 175 см, среднего телосложения и с рыжими волосами. В момент исчезновения была одета в светло-зеленую кофту, голубую футболку и коричневые штаны.
Сейчас ее ищут не только полицейские и спасатели, но и около 20 местных жителей, отозвавшихся на клик о помощи. Также в поисках используют квадроцикл и один «УАЗ».