Пострадавшие при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке попали в реанимацию

В результате произошедшего пострадали трое мужчин в возрасте 36, 44 и 50 лет. Они доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
Сейчас пожарные локализовали возгорание. Подробности уточняются.
Напомним, сегодня на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.
Как уточнила руководитель пресс-службы Минздрава Мария Апкаримова, пострадавшие доставлены в городскую больницу № 1 Стерлитамака.
Все они находятся в реанимации. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего — крайне тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Специалисты ГБ № 1 по линии санитарной авиации связались с врачами-комбустиологами Республиканского ожогового центра. На данный момент пострадавшим проводятся необходимые обследования, согласовывается тактика лечения. Также будут проведены телемедицинские консультации с федеральным центром», — добавила руководитель пресс-службы Минздрава.
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