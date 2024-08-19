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Пострадавшие при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке попали в реанимацию

Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Источник: Российская газета

В результате произошедшего пострадали трое мужчин в возрасте 36, 44 и 50 лет. Они доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

Сейчас пожарные локализовали возгорание. Подробности уточняются.

Напомним, сегодня на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

Как уточнила руководитель пресс-службы Минздрава Мария Апкаримова, пострадавшие доставлены в городскую больницу № 1 Стерлитамака.

Все они находятся в реанимации. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего — крайне тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Специалисты ГБ № 1 по линии санитарной авиации связались с врачами-комбустиологами Республиканского ожогового центра. На данный момент пострадавшим проводятся необходимые обследования, согласовывается тактика лечения. Также будут проведены телемедицинские консультации с федеральным центром», — добавила руководитель пресс-службы Минздрава.

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