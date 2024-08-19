Мужчина в Лиозненском районе разжигал костер бензином и оказался в реанимации

Спасатели 19 августа в 3.36 получили сообщение из областного центра экстренной медицинской помощи Витебска. Как оказалось, в реанимационное отделение областной больницы с ожогами доставили человека 1970 года рождения.



Позже выяснилось, что мужчина находился у знакомого в аг. Зубки, где помогал ремонтировать дом. Примерно в 20.00 он разжигал костер, для чего взял пластиковую канистру с бензином. Легковоспламеняющаяся жидкость попала на одежду пострадавшего, в результате чего та загорелась.



Возгорание ликвидировали соседи, которые также вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали с ожогами различной степени тяжести в Витебскую областную клиническую больницу. Подразделения МЧС не привлекались, пояснили в ведомстве.



Предполагается, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.