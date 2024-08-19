«Повязали» на месте: молодую парочку задержали в элитном ЖК

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали группу наркодилеров. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
19-летнюю студентку и ее 20-летнего супруга задержали в престижном ЖК, где молодые люди арендовали апартаменты. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 35 граммов наркотического средства, крупная сумма денег, весы и фасовочные пакеты.
В тот же день с поличным был задержан другой участник группировки, 23-летний уроженец Артема, который принес для продажи 300 граммов наркотического средства в кафе Владивостока.
Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.